Они помогают справиться с одиночеством, низкой продуктивностью и прокрастинацией.

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В США на фоне пандемии стали популярнее сервисы по удаленному коворкингу — они набирают группу людей, которые работают вместе по Zoom, пишет Wired.

Один из таких стартапов, Caveday, вырос с февраля 2020 года в восемь раз — это касается членства, еженедельной посещаемости, размера команды и выручки, сообщил его соучредитель Джейк Кахана.

Стартап предлагает удаленным сотрудникам видеозвонки длительностью от 1 до 3 часов, в течение которых они работают вместе с незнакомыми людьми. Сначала участники звонка говорят о своих задачах на ближайшие часы, а затем отключают микрофоны и работают с включенной камерой. Некоторые пользователи сообщили, что они стали в два-три раза продуктивнее.

Сейчас Caveday проводит 38 занятий в неделю, стоимость одного сеанса — $20, а членство — $40.

Среди других подобных сервисов Wired называет Focusmate и The Order In Club, которые позволяют пользователям работать один на один и найти себе напарника по работе, а также сервис получасовых сеансов Ultraworking's Work Gym.

Основатель и генеральный директор Focusmate Тейлор Джейкобсон говорит, что использование его сервиса в этом году увеличилось в четыре раза: в ноябре было завершено 111 тысяч сеансов, а количество зарегистрированных пользователей в декабре достигло 60 тысяч человек.

Такие сервисы помогают с проблемами одиночества, низкой продуктивности и прокрастинации, пишет издание. Они решают их с помощью структурирования рабочего процесса и социальной ответственности. «Вы можете потренироваться дома. Но иногда полезнее заниматься с тренером», — говорит Кахана.