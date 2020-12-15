Сервисы
Рая Хачатрян

Коворкинг по Zoom: в США стали популярными сервисы для совместной работы на удалёнке Материал редакции

Они помогают справиться с одиночеством, низкой продуктивностью и прокрастинацией.

11 комментариев
1316 просмотров

В США на фоне пандемии стали популярнее сервисы по удаленному коворкингу — они набирают группу людей, которые работают вместе по Zoom, пишет Wired.

Один из таких стартапов, Caveday, вырос с февраля 2020 года в восемь раз — это касается членства, еженедельной посещаемости, размера команды и выручки, сообщил его соучредитель Джейк Кахана.

Стартап предлагает удаленным сотрудникам видеозвонки длительностью от 1 до 3 часов, в течение которых они работают вместе с незнакомыми людьми. Сначала участники звонка говорят о своих задачах на ближайшие часы, а затем отключают микрофоны и работают с включенной камерой. Некоторые пользователи сообщили, что они стали в два-три раза продуктивнее.

Сейчас Caveday проводит 38 занятий в неделю, стоимость одного сеанса — $20, а членство — $40.

Среди других подобных сервисов Wired называет Focusmate и The Order In Club, которые позволяют пользователям работать один на один и найти себе напарника по работе, а также сервис получасовых сеансов Ultraworking's Work Gym.

Основатель и генеральный директор Focusmate Тейлор Джейкобсон говорит, что использование его сервиса в этом году увеличилось в четыре раза: в ноябре было завершено 111 тысяч сеансов, а количество зарегистрированных пользователей в декабре достигло 60 тысяч человек.

Такие сервисы помогают с проблемами одиночества, низкой продуктивности и прокрастинации, пишет издание. Они решают их с помощью структурирования рабочего процесса и социальной ответственности. «Вы можете потренироваться дома. Но иногда полезнее заниматься с тренером», — говорит Кахана.

Когда за рабочим процессом человека наблюдают незнакомые люди, у него может появится стремление достигать целей, но не будет внутренней мотивации, приводит издание слова ведущего подкаста Eat Sleep Work Repeat Брюса Дейсли. Стремление доказать что-то общество и чувство вины — это эффективные, но они могут «зайти слишком далеко», сказал он.

#удалённаяработа #новость

11 комментариев
5
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11 комментариев Накачай стартап
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Roman Moskovskiy

5

Проблемы белых людей?) но вообще идея прикольная

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Пирожок с мясом

Roman
1

Ещё можно собирать донаты за лёгкие удары электрошокером для повышения продуктивности.

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Nikita Rogatov

1

Как же NDA? Наверное в каком то стартапе еще прокатывает на 1-2 человека, но в реальной разработке

Ответить

Dmitry Chudinovskikh

Nikita
0

Я открою секрет - не все люди работают разработчиками.

Ответить

Taiqa .

0

Мы в нашей компании залипаем вместе в дисководе.
Там удобно шарить экран, и есть самый удобный функционал для взаимодействия.

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Сергей Галан

Taiqa
0

Хорошая попытка.

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Serhii Hudzenko

Taiqa
0

Вот именно что залипаете, а работать кто будет?😎

Ответить

Taiqa .

Serhii
0

Наоборот даже лучше...когда один, спрашивать или взаимодействовать через слак тупо долго.

Ответить

Taiqa .

Taiqa
0

Ой, какой дисковод....Дискорд

Ответить

Aleksei Koptsev

0

а как быть когда по работе звонят по zoom'у?

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Ol Ka

0

Сначала участники звонка говорят о своих задачах на ближайшие часы, а затем отключают микрофоны и работают с включенной камерой

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