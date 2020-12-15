Коворкинг по Zoom: в США стали популярными сервисы для совместной работы на удалёнке Материал редакции
Они помогают справиться с одиночеством, низкой продуктивностью и прокрастинацией.
В США на фоне пандемии стали популярнее сервисы по удаленному коворкингу — они набирают группу людей, которые работают вместе по Zoom, пишет Wired.
Один из таких стартапов, Caveday, вырос с февраля 2020 года в восемь раз — это касается членства, еженедельной посещаемости, размера команды и выручки, сообщил его соучредитель Джейк Кахана.
Стартап предлагает удаленным сотрудникам видеозвонки длительностью от 1 до 3 часов, в течение которых они работают вместе с незнакомыми людьми. Сначала участники звонка говорят о своих задачах на ближайшие часы, а затем отключают микрофоны и работают с включенной камерой. Некоторые пользователи сообщили, что они стали в два-три раза продуктивнее.
Сейчас Caveday проводит 38 занятий в неделю, стоимость одного сеанса — $20, а членство — $40.
Среди других подобных сервисов Wired называет Focusmate и The Order In Club, которые позволяют пользователям работать один на один и найти себе напарника по работе, а также сервис получасовых сеансов Ultraworking's Work Gym.
Основатель и генеральный директор Focusmate Тейлор Джейкобсон говорит, что использование его сервиса в этом году увеличилось в четыре раза: в ноябре было завершено 111 тысяч сеансов, а количество зарегистрированных пользователей в декабре достигло 60 тысяч человек.
Такие сервисы помогают с проблемами одиночества, низкой продуктивности и прокрастинации, пишет издание. Они решают их с помощью структурирования рабочего процесса и социальной ответственности. «Вы можете потренироваться дома. Но иногда полезнее заниматься с тренером», — говорит Кахана.
Когда за рабочим процессом человека наблюдают незнакомые люди, у него может появится стремление достигать целей, но не будет внутренней мотивации, приводит издание слова ведущего подкаста Eat Sleep Work Repeat Брюса Дейсли. Стремление доказать что-то общество и чувство вины — это эффективные, но они могут «зайти слишком далеко», сказал он.
Проблемы белых людей?) но вообще идея прикольная
Ещё можно собирать донаты за лёгкие удары электрошокером для повышения продуктивности.
Как же NDA? Наверное в каком то стартапе еще прокатывает на 1-2 человека, но в реальной разработке
Мы в нашей компании залипаем вместе в дисководе.
Там удобно шарить экран, и есть самый удобный функционал для взаимодействия.
Вот именно что залипаете, а работать кто будет?😎
Сначала участники звонка говорят о своих задачах на ближайшие часы, а затем отключают микрофоны и работают с включенной камерой
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