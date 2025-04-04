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vc.ru
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Евгения Евсеева
Сервисы

«Яндекс» добавил на главную страницу поиска сервис «Ритм» с контентом от брендов и магазинов

По мнению компании, это поможет им получить дополнительный трафик.

  • «Яндекс» интегрировал на главную страницу ya.ru сервис рекомендаций «Ритм». Он запустил его в тестовом режиме в июле 2024 года.
  • По мнению «Яндекса», это поможет e-commerce-компаниям, ведущим аккаунты в сервисе, получить «дополнительный бесплатный трафик». А пользователям — «персонализированную подборку фото и видео стильных образов для себя и дома».
Так теперь выглядит главная страница поиска. Скриншот vc.ru
Так теперь выглядит главная страница поиска. Скриншот vc.ru
  • Фотографии и видео отображаются вместе с товарами «Маркета». При клике на товар маркетплейса пользователь попадёт на его страницу в «Маркете», а при клике на пост из «Ритма» появится окно с возможностью перейти на страницу бренда в сервисе, онлайн-магазин или сайт.
  • «Ритм» всё ещё находится в режиме бета-тестирования. Он продолжает принимать заявки на регистрацию от брендов и магазинов и развивать платформу.

#новости #яндекс

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