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Таня Боброва
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Роскомнадзор сообщил о первом штрафе для банка за пересылку личных данных в WhatsApp*

На 200 тысяч рублей.

  • Российский суд впервые привлёк к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных, сообщили в Роскомнадзоре.
  • Штраф по ст. 13.11.2 КоАП составил 200 тысяч рублей, название банка регулятор не привёл. Максимальное наказание по этой статье — 700 тысяч рублей, минимальное — 100 тысяч.
  • На нарушение пожаловалась жительница Москвы. Сотрудник кредитной организации отправил с корпоративного номера сообщение должнику через WhatsApp*, уточнили в РКН.
  • Регулятор напомнил, что с 1 марта 2023 года в России нельзя использовать иностранные мессенджеры при оказании финансовых и государственных услуг. Среди таких сервисов — WhatsApp*, Telegram, Discord, WeChat, Viber и другие. За нарушения предусмотрены штрафы.

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.

#новости

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