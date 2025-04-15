Роскомнадзор сообщил о первом штрафе для банка за пересылку личных данных в WhatsApp*

На 200 тысяч рублей.Российский суд впервые привлёк к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных, сообщили в Роскомнадзоре.Штраф по ст. 13.11.2 КоАП составил 200 тысяч рублей, название банка регулятор не привёл. Максимальное наказание по этой статье — 700 тысяч рублей, минимальное — 100 тысяч.На нарушение пожаловалась жительница Москвы. Сотрудник кредитной организации отправил с корпоративного номера сообщение должнику через WhatsApp*, уточнили в РКН.Регулятор напомнил, что с 1 марта 2023 года в России нельзя использовать иностранные мессенджеры при оказании финансовых и государственных услуг. Среди таких сервисов — WhatsApp*, Telegram, Discord, WeChat, Viber и другие. За нарушения предусмотрены штрафы.*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.#новости