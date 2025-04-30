«Ъ»: на Северном Кавказе уже две недели недоступны иностранные сервисы — всего более 700 платформ, в основном игровых

В Роскомнадзоре же говорят, что проблем нет. Провайдер M2Connect из Северной Осетии направил обращение в Роскомнадзор и комитет цифрового развития республики, где указал, что с 14 апреля 2025 года у его абонентов нет доступа более чем к 700 сервисам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».По его словам, большинство сервисов — игровые платформы, включая Steam, Ubisoft и Teamspeak, и игры, в том числе PUBG, Battlefield, League of Legends и другие.M2Connect указывает, что на мобильных сетях такой проблемы нет, а сбои связаны с «фильтрацией трафика после его прохождения через технические средства на сети связи». Провайдер просит органы власти «оказать содействие в решении ситуации».Проблемы с доступом к зарубежным платформам есть и в других регионах Северного Кавказа, подтвердил председатель Ассоциации операторов связи республики Дагестан Ахмед Магомедов. Он говорит, что компании оказываются «в заложниках бюрократии» и не могут объяснить абонентам, в чём причина.На блокировки также жалуются операторы из Ингушетии и Ставропольского края. Гендиректор «Плазмателеком» Бислан Гагиев сообщил, что проблемы с зарубежными сервисами наблюдаются только на «фиксированном доступе».В комитете цифрового развития Северной Осетии сказали «Коммерсанту», что органы исполнительной власти регионов «не наделены полномочиями по ограничению доступа» к сервисам. В Роскомнадзоре — что «не наблюдают» проблем с доступом к зарубежным платформам.#новости #роскомнадзор #блокировки