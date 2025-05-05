У МТС, «Билайна», «Мегафона», T2 произошёл сбой — пользователи жалуются на отсутствие сети

В пресс-службах двух операторов сообщили, что связь может работать с перебоями по независящим от компаний причинамdowndetector.su / скриншот vc.ruУ «Билайна» к 11:41 5 мая 2025 года — 6,9 тысячи жалоб за сутки, у «Мегафона» — 2,2 тысячи, МТС — 8 тысяч, T2 — 5,8 тысячи, Yota — 896 жалоб, следует из данных downdetector.su.Пользователи в большинстве случаев жалуются на отсутствие сети и интернета. В пресс-службе МТС на момент публикации не ответили на запрос vc.ru.В пресс-службе «Мегафона» сообщили vc.ru, что могут наблюдаться сложности с работой интернета, «трудности возникли по независящим от нас причинам». Там также добавили, что «сеть работает стабильно, ограничений со стороны оператора нет».В «Билайне» сообщили «Ъ», что связь в столице может работать с перерывами по независящим от компании причинам. Для доступа в интернет оператор рекомендовал использовать Wi-Fi. В пресс-службе МТС не стали комментировать сбой.Местные власти Астраханской области предупредили, что в предпраздничные дни там возможны «временные ограничения сотовой связи и скорости мобильного интернета». «Это необходимо для обеспечения безопасности и противодействия террористической угрозе», – пояснили там.ТАСС со ссылкой на sms-сообщение РСЧС пишет, что «возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением проходящих праздничных мероприятий».Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что в настоящее время «не фиксирует сбоев в работе российских операторов связи».#новости