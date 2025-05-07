Reddit ужесточит проверку пользователей, чтобы блокировать ИИ-ботов

Для этого соцсеть начнёт работать «с различными сторонними сервисами».Источник фото: Michael Nagle / BloombergГенеральный директор Reddit Стив Хаффман сообщил, что компании потребуется «чуть больше информации» о пользователях, чтобы «Reddit оставался платформой для людей».В частности, нам нужно будет знать, человек ли вы, а в некоторых регионах — достигли ли вы совершеннолетия. Но нам никогда не потребуется знать ваше имя или кто вы на самом деле.Стив Хаффман, гендиректор RedditКаким образом будет происходить проверка и что для этого потребуется, он не уточнил. TechCrunch считает, что ужесточение проверки — серьёзное изменение для платформы, которая «исторически почти не требовала персональных данных при создании аккаунта».В конце апреля 2025 года стало известно об эксперименте исследователей из Цюрихского университета: они писали ИИ-комментарии на Reddit. После «разоблачения» их аккаунты забанили, а учёных обвинили в неэтичности.#новости