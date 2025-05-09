Основатель OnlyFans Тим Стокли запустил платформу Subs для всех — от спортсменов до авторов контента для взрослых

Среди отличий от его предыдущего проекта — загрузка видео, монетизация звонков «один на один» с подписчиками.У Subs только веб-версия — из-за ограничений Apple и Google на размещение откровенного контента в своих магазинах приложений. Стокли считает это даже преимуществом: не придётся платить комиссию, пишет Business Insider.На платформе два ключевых раздела: Explore — аналог «Интересного» в Instagram*, и Shows — для загрузки длинных роликов и подкастов.Рекламы в них не будет — они направлены на продвижение платных опций: подписок, сообщений, аудио- и видеозвонков «один на один» автора с подписчиком. Последней функции в OnlyFans нет.Авторы контента на Subs будут получать 80% дохода — как на OnlyFans. Также доступен заработок на реферальных ссылках. Контент проходит модерацию с помощью ИИ и системы верификации возраста и личности. При этом, как отмечается в сообщении компании, авторы «не ограничены категорией контента».OnlyFans появился в 2016 году. Площадка берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.В 2018-м компанию продали предпринимателю Леониду Радвинскому. Сам Стокли ушёл с поста гендиректора в 2021 году.28 февраля 2022 года OnlyFans отключил выплаты авторам из России и Беларуси, заявив, что продлить платные подписки на их аккаунты будет невозможно. В апреле сервис приостановил действие профилей россиян на неопределённый срок, отметив, что пытался найти способ обслуживать их.*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости