Данные сайта размещаются не на едином сервере, а децентрализованы.

Brave первым из крупных браузеров выпустил обновление, которое поддерживает протокол IPFS, пишет ZDnet. С его помощью можно получить доступ к цензурированному и заблокированному контенту.

Протокол IPFS позволяет пользователям размещать контент не на едином сервере, а распределить по сотням или тысячам системам. URL-адрес таких сайтов начинается с ipfs:// и их невозможно заблокировать, отмечает издание.

IPFS-версии есть у некоторых крупных сайтов, например, у Wikipedia, поэтому пользователи могут использовать Brave для доступа к заблокированным в их странах сайтам. У сайтов IPFS более высокая скорость, поскольку данные распределены и хранятся ближе к людям, которые получают к ним доступ. Также это помогает снизить затраты на сервер для издателя контента, добавляет The Verge.

Пользователи также могут создать собственные узлы IPFS и помочь браузеру разместить контент, добавляет ZDnet. Работа над интеграцией IPFS будет продолжена в будущем, заявили в браузере. Например, Brave планирует поддерживать автоматическое перенаправление с веб-сайтов DNSLink на их собственные версии IPFS.

Brave был запущен в 2016 году. Сейчас у браузера 24 млн активных пользователей в месяц, пишет ZDnet.