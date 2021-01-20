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Рая Хачатрян

Brave первым из браузеров стал поддерживать сайты с протоколом IPFS — он помогает обходить блокировки Статьи редакции

Данные сайта размещаются не на едином сервере, а децентрализованы.

Brave первым из крупных браузеров выпустил обновление, которое поддерживает протокол IPFS, пишет ZDnet. С его помощью можно получить доступ к цензурированному и заблокированному контенту.

Протокол IPFS позволяет пользователям размещать контент не на едином сервере, а распределить по сотням или тысячам системам. URL-адрес таких сайтов начинается с ipfs:// и их невозможно заблокировать, отмечает издание.

IPFS-версии есть у некоторых крупных сайтов, например, у Wikipedia, поэтому пользователи могут использовать Brave для доступа к заблокированным в их странах сайтам. У сайтов IPFS более высокая скорость, поскольку данные распределены и хранятся ближе к людям, которые получают к ним доступ. Также это помогает снизить затраты на сервер для издателя контента, добавляет The Verge.

Пользователи также могут создать собственные узлы IPFS и помочь браузеру разместить контент, добавляет ZDnet. Работа над интеграцией IPFS будет продолжена в будущем, заявили в браузере. Например, Brave планирует поддерживать автоматическое перенаправление с веб-сайтов DNSLink на их собственные версии IPFS.

Brave был запущен в 2016 году. Сейчас у браузера 24 млн активных пользователей в месяц, пишет ZDnet.

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Ivan Rybkin

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Ага класс, жаль что никакие сайты кроме педивикии не поддерживают его

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Andreas Kraut

Ivan
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"дело для нас новое, неосвоенное"

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alex twit

0

Брейв шикарный браузер. После тормоза лисы кайфую

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Todd

alex
0

единственный минус – не работает синхронизация. пришлось перейти на хром. возможно уже починили

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Roman Kotov

0

Надо брать

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Vitas Malwar

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На пк ни очень зашёл, но на смартфонах лучший браузер

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Andreas Kraut

Vitas
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он на пк не отличается от хрома практически, что не понравилось?

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Anton Reut

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Ждем блокировки Brav-а в плей маркете и эппл сторе.

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