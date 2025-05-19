В Китае совершили первый в мире межрегиональный звонок с квантовым шифрованием

Технологию испытали для связи между Пекином и Хэфэй.Китайская государственная компания China Telecom Quantum Group сообщила о первом успешном применении квантового шифрования для голосового звонка на расстоянии более 1000 км. Предыдущие коммерческие проекты были ограничены дистанцией в 100-200 км.Инфраструктуру для коммерческой криптографической системы от China Telecom, крупнейшего в стране телекоммуникационного провайдера, уже подготовили в 16 городах-миллионниках, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.Система China Telecom базируется на принципах квантовой механики и постквантовой криптографии. Если традиционные методы шифрования можно взломать через сложные математические вычисления, то квантовые этим методам не поддаются.В их основе лежат частицы света – фотоны. Их отправляют по кабелю в определённом порядке и на том конце сравнивают этот порядок. Если он совпадает, значит, никто не вмешивался в передачу.Квантовое шифрование планируют внедрять в обороне, финансах, энергетическом и государственном секторах.Это не первый государственный проект Китая, работающий с квантовым потенциалом. В 2021 году они проводили пилотную программу для мобильных звонков с квантовым шифрованием внутри одной провинции. А в 2024 в стране на основе квантового суперкомпьютера начала работать облачная платформа Tianyan.#новости #китай #криптография