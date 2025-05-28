«Т-Банк» запустил сервис для автоматического распределения денег между счетами

До конца июня 2025 года доступ откроют для всех клиентов.Источник изображения: «Т-Банк»«Распределения» доступны в разделе «Платежи» в мобильном приложении. Пользователь может выбрать счета, задать суммы или проценты, настроить параметры и подтвердить операцию, сообщили в пресс-службе банка.Сервис позволяет мгновенно распределять средства по заранее заданным целям — от погашения кредитов до пополнения вкладов и оплаты коммунальных услуг.Механизм работает так: на основе истории транзакций клиенту предлагаются персональные рекомендации. В день получения зарплаты сервис предложит, куда и сколько нужно перевести — например, 1500 рублей на кредит, 12 тысяч рублей на накопительный счёт. Клиенту достаточно принять предложение. Все настройки можно изменить в любой момент.Инструмент стал первым шагом в реализации стратегии «ФинАвтопилот», цель которой — автоматизировать повседневные финансовые операции и в будущем давать рекомендации по по бюджету, накоплениям и инвестициям.#новости #тбанк