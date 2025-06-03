Microsoft разрешила пользователям удалять браузер Edge в Windows — но только в Европе

C 29 мая 2025 года можно также удалить результаты Bing в системном поиске и уведомления с предложением сделать Edge браузером по умолчанию.Источник изображения: Microsoft Эти возможности стали доступны в версии Edge 137.0.3296.52 и выше. Компания внесла изменения из-за требований Закона о цифровых рынках (DMA) в Европейской экономической зоне, пишет The Verge.Также появилась возможность удалить Microsoft Store. При этом установленные через него приложения продолжат получать обновления, а сам магазин при необходимости можно будет переустановить.Если пользователь выберет другой браузер по умолчанию — например, Chrome, Firefox или Brave, — он автоматически закрепится на панели задач (если это не отключить вручную).Сторонние приложения смогут добавлять свои поисковые результаты в системный поиск Windows, а пользователи — настраивать порядок поисковых провайдеров. С начала июня веб-контент в приложении Bing, на панели виджетов и на экране блокировки будет открываться в браузере, установленном по умолчанию.Часть изменений уже доступна в бета-версии Windows. Полноценный запуск состоится в июле 2025 года для пользователей Windows 10 и 11.#новости #microsoft