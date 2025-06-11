Власти Санкт-Петербурга решили запретить курьерам на двухколёсном транспорте передвигаться по центру города

Ограничения затронут Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы, а также парки в «спальниках».Источник фото: «Вечерний Санкт-Петербург» Комитет по транспорту опубликовал проект постановления, устанавливающий зоны, в которых будет запрещено передвигаться курьерам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), передаёт «Фонтанка». В документ включили в том числе механические и электровелосипеды, хотя они не считаются СИМ.В нём пока нет мопедов, но собеседники издания считают, что это временно: «Проект готовили на скорую руку и не все учли, поправят ещё».Согласно документу запретить движение курьеров на двухколёсном транспорте планируют в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах, а также в некоторых зонах Петергофа и Кронштадта. Ограничения не коснутся намывных территорий и Крестовского острова. В «спальниках» запретят движение в парках.Зампред комитета по транспорту Михаил Казаков заявил, что при подготовке проекта чиновники ориентировались на жалобы жителей и статистику ДТП. При этом границы зон, в которых будут действовать ограничения, точно совпадают с границами муниципалитетов, отмечает «Фонтанка».В пресс-службе комитета добавили, что находятся в «постоянном диалоге» с представителями бизнеса, поскольку годовой оборот сферы доставки составляет 54 млрд рублей. Однако участники рынка говорят, что для них предложение городских властей стало неожиданностью.Глава ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александра Митюков отметил, что пока сложно точно спрогнозировать, как именно запрет повлияет на работу курьеров. Он уверен, что граждане продолжат пользоваться услугами доставки — вопрос в том, какими способами она будет осуществляться.Запрещать всю доставку «симами» и велосипедами было бы неправильно, считает Митюков. Эффективней — развивать инфраструктуру.Ограничительными мерами мы получим только рост цен. В Петербурге тогда будет одна из самых дорогих и долгих доставок в стране.Александр Митюков, глава ассоциации МАКСВ конце мая 2025 года «Фонтанка» сообщила, что правительство Санкт-Петербурга планирует среди прочего запретить мигрантам работать в такси и доставке. По оценке издания, ограничения могут затронуть до половины всех водителей и курьеров в городе.#новости #санктпетербург