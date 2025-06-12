Пользователи жаловались на перебои в работе ИИ-приложений, поисковика, карт и соцсетей.Сбои прекратились около 22:40 мск и затем возобновились. Скриншот с сайта DowndetectorПо данным Downdetector к вечеру 12 июня 2025 года, примерно в 21:51 мск, пользователи начали жаловаться на сбои в работе стримингов, игр, ИИ-приложений и других сервисов. Они зафиксированы у Google, Amazon, OpenAI, Claude, Cursor, Gemini, Discord, Twitch, Snapchat, Spotify, Etsy, Cloudflare, Zoom и других.В сервисах Google неполадки были у Gmail, Cloud, Drive, Maps и поисковика. Компания заявила, что проблемы начались с 12:58 мск, она изучает причину и работает над устранением.Сбои связаны с неполадками в Google Cloud, которые повлияли на другие приложения, пишут The Verge и CNBC. На момент написания заметки проблемы в основном устранены, за исключением серверов в центральной части США.#новости