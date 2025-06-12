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Ася Карпова
Сервисы

У Google, Amazon, Cursor, Twitch, ChatGPT и других сервисов по всему миру произошли сбои из-за проблем в Google Cloud

Пользователи жаловались на перебои в работе ИИ-приложений, поисковика, карт и соцсетей.

Сбои прекратились около 22:40 мск и затем возобновились. Скриншот с сайта Downdetector
Сбои прекратились около 22:40 мск и затем возобновились. Скриншот с сайта Downdetector
  • По данным Downdetector к вечеру 12 июня 2025 года, примерно в 21:51 мск, пользователи начали жаловаться на сбои в работе стримингов, игр, ИИ-приложений и других сервисов. Они зафиксированы у Google, Amazon, OpenAI, Claude, Cursor, Gemini, Discord, Twitch, Snapchat, Spotify, Etsy, Cloudflare, Zoom и других.
  • В сервисах Google неполадки были у Gmail, Cloud, Drive, Maps и поисковика. Компания заявила, что проблемы начались с 12:58 мск, она изучает причину и работает над устранением.
  • Сбои связаны с неполадками в Google Cloud, которые повлияли на другие приложения, пишут The Verge и CNBC. На момент написания заметки проблемы в основном устранены, за исключением серверов в центральной части США.

#новости

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