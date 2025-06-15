Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с YouTube и Instagram* после сообщений СМИ о восстановлении их работы

У пользователей в некоторых регионах они открываются без сторонних сервисов.Скриншот с сайта 2ip.ru на 21:00 15 июня 2025 года15 июня 2025 года некоторые пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других регионов заметили, что Instagram* и YouTube открываются без сторонних сервисов при использовании мобильного интернета и Wi-Fi.В ответ на вопрос «Интерфакса» начинается ли снятие ограничений с работы YouTube и Instagram*, в пресс-службе ведомства заявили, что «оснований для снятия ограничений нет».Instagram* уже на время становился доступен, например в октябре 2022 года. После этого ограничения возобновлялись.*Meta, которая владеет Instagram*, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости