Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Дизайн
Телеграм
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
Сервисы

Tinder запустил опцию «двойного свидания»: пользователи смогут смотреть профили с друзьями и общаться парами

Обновление уже доступно в США, а в июле 2025 года выйдет в других странах.

Источник: Tinder
Источник: Tinder
  • С новой функцией пользователи смогут создать отдельные «пары» с друзьями, чтобы вместе просматривать такие же «двойные» профили. Алгоритмы подбирают их на основе гендера, сексуальной ориентации и интересов. Чтобы случился «мэтч», достаточно одному из каждой пары лайкнуть друг друга — и тогда откроётся общий чат на обе пары.
  • Пользователь сможет настроить приоритетность «парных профилей» в выдаче или скрыть их, а также появляется ли он на странице своего «друга» или нет.
  • Перед запуском Tinder тестировал «двойное свидание» в Европе и Латинской Америке. По словам главы отдела продуктового маркетинга Клео Лонг, в паре пользователи посылали на четверть сообщений больше, чем когда общались тет-а-тет. Особенно «разговорчивыми» оказались люди моложе 29 лет.
  • В 2016 году приложение запускало Tinder Social — похожую опцию, но для поиска друзей. Её закрыли через год после жалоб пользователей: «друзья» на Facebook* могли видеть, что они пользуются Tinder.

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

1
30 комментариев