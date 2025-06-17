Tinder запустил опцию «двойного свидания»: пользователи смогут смотреть профили с друзьями и общаться парами

Обновление уже доступно в США, а в июле 2025 года выйдет в других странах.Источник: TinderС новой функцией пользователи смогут создать отдельные «пары» с друзьями, чтобы вместе просматривать такие же «двойные» профили. Алгоритмы подбирают их на основе гендера, сексуальной ориентации и интересов. Чтобы случился «мэтч», достаточно одному из каждой пары лайкнуть друг друга — и тогда откроётся общий чат на обе пары.Пользователь сможет настроить приоритетность «парных профилей» в выдаче или скрыть их, а также появляется ли он на странице своего «друга» или нет.Перед запуском Tinder тестировал «двойное свидание» в Европе и Латинской Америке. По словам главы отдела продуктового маркетинга Клео Лонг, в паре пользователи посылали на четверть сообщений больше, чем когда общались тет-а-тет. Особенно «разговорчивыми» оказались люди моложе 29 лет.В 2016 году приложение запускало Tinder Social — похожую опцию, но для поиска друзей. Её закрыли через год после жалоб пользователей: «друзья» на Facebook* могли видеть, что они пользуются Tinder.*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости