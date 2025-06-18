Фракция «Новые люди» предложила оповещать абонентов о сбоях связи с помощью SMS

Это поможет снизить нагрузку на службы поддержки провайдеров и повысить доверие граждан, считают в организации.Источник фото: UnsplashСоответствующее письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву в конце мая 2025 года направили депутаты Антон Ткачёв, Владимир Плякин и Ярослав Самылин. Копия обращения есть у РБК.По мнению авторов инициативы, система SMS-уведомлений позволит своевременно предупреждать абонентов о технических неполадках, плановых работах и ограничениях, связанных с безопасностью, включая блокировку навигации.В письме подчеркивается, что граждане часто не знают причин отключений или сроков их устранения, что вызывает недовольство и снижает доверие к операторам. Уведомление могло бы избавить абонентов от «огромного количества вопросов».Минцифры подтвердило, что ознакомилось с инициативой и ведёт консультации с отраслевыми игроками и заинтересованными ведомствами для формирования позиции.С началом «спецоперации» случаи отключения связи и перебоев в навигации участились — чаще всего это связано с работой глушащего оборудования вблизи стратегических объектов. Сначала власти не комментировали эти сбои, однако позже стали объяснять отключения необходимостью противодействия дронам, использующим GPS и мобильные сети для наведения.По данным источника РБК в одном из операторов «большой четвёрки», ограничения связи, вводимые в целях безопасности, заметно увеличили нагрузку на клиентскую поддержку. Если в апреле 2025 года ограничения связи вводились лишь в нескольких субъектах России, то на середину июня их число превышает 50. При этом официальных объяснений пользователи не получают, поэтому обращаются в техподдержку операторов, перегружая инфраструктуру.Представители «Билайна», МТС, «Мегафона» и Т2 поддержали идею информировать пользователей о временных ограничениях. Однако в Т2 отметили, что реализация потребует технических доработок и оценки возможностей операторов.#новости