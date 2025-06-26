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Евгения Евсеева
Сервисы

«Циан» запустил бета-версию «умной» камеры — нужно навести её на здание и она покажет объявления об аренде или продаже

Она доступна в приложении сервиса.

  • Чтобы активировать камеру, нужно очертить телефоном «восьмёрку» в воздухе, чтобы приложение определило местоположение пользователя, пишет Forbes.
  • После этого камеру можно навести на дом, выбрать аренду или продажу — появится список, через который можно перейти на конкретное объявление.
  • Бета-версия нового сервиса работает на iOS и Android. При этом на части Android-смартфонов «умная» камера недоступна, отметили в Forbes.
  • Работа «умной» камеры «во многом зависит от GPS», поэтому в некоторых районах Москвы она может давать сбой из-за ограничений связи, пояснили в «Циане».

#новости #циан

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