«Циан» запустил бета-версию «умной» камеры — нужно навести её на здание и она покажет объявления об аренде или продаже

Она доступна в приложении сервиса. Чтобы активировать камеру, нужно очертить телефоном «восьмёрку» в воздухе, чтобы приложение определило местоположение пользователя, пишет Forbes.После этого камеру можно навести на дом, выбрать аренду или продажу — появится список, через который можно перейти на конкретное объявление.Бета-версия нового сервиса работает на iOS и Android. При этом на части Android-смартфонов «умная» камера недоступна, отметили в Forbes. Работа «умной» камеры «во многом зависит от GPS», поэтому в некоторых районах Москвы она может давать сбой из-за ограничений связи, пояснили в «Циане». #новости #циан