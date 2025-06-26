Microsoft подтвердила отказ от «синего экрана смерти» — спустя почти 40 лет после его появления

В Windows 11 его заменит чёрная версия без грустного смайлика.Классический «экран смерти» Microsoft готовит крупнейшее изменение «экрана смерти» за почти 40 лет. В Windows 11 классический синий BSOD уступит место новой версии, которая станет чёрной. Об этом в Microsoft сообщили The Verge.На обновлённом чёрном «экране смерти» исчезнут иконка с грустным смайликом и QR-код. Вместо них пользователи увидят код ошибки и проблемный системный драйвер. Новый «экран смерти» в Windows 11 В Microsoft считают, что обновлённый «экран смерти» поможет пользователям и специалистам быстрее выявлять суть проблемы и устранять её. По словам представителя компании, нововведение предоставляет более понятные данные, что именно пошло не так, связано ли это с самой Windows или с отдельным компонентом.Microsoft планирует выпустить переработанный дизайн «экрана смерти» в обновлении для Windows 11 летом 2025 года.#новости #microsoft