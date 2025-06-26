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Microsoft подтвердила отказ от «синего экрана смерти» — спустя почти 40 лет после его появления

В Windows 11 его заменит чёрная версия без грустного смайлика.

Классический «экран смерти» 
Классический «экран смерти» 
  • Microsoft готовит крупнейшее изменение «экрана смерти» за почти 40 лет. В Windows 11 классический синий BSOD уступит место новой версии, которая станет чёрной. Об этом в Microsoft сообщили The Verge.
  • На обновлённом чёрном «экране смерти» исчезнут иконка с грустным смайликом и QR-код. Вместо них пользователи увидят код ошибки и проблемный системный драйвер.
Новый «экран смерти» в Windows 11  
Новый «экран смерти» в Windows 11  
  • В Microsoft считают, что обновлённый «экран смерти» поможет пользователям и специалистам быстрее выявлять суть проблемы и устранять её. По словам представителя компании, нововведение предоставляет более понятные данные, что именно пошло не так, связано ли это с самой Windows или с отдельным компонентом.
  • Microsoft планирует выпустить переработанный дизайн «экрана смерти» в обновлении для Windows 11 летом 2025 года.

#новости #microsoft

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