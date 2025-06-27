Китайская компания JD.com начала тестировать опцию бесплатного выноса мусора при доставке еды — так она пытается «отвоевать» долю «насыщенного» рынка

Пока услуга доступна небольшому количеству клиентов JD Takeaway в десяти городах КНР. Клиент за вынос мусора не платит, но компания начисляет курьерам за оказанную услугу по 0,5 юаня — 5,5 рубля по курсу ЦБ на 27 июня 2025 года. Чтобы получить оплату, доставщик должен прислать оператору видеоподтверждение того, как утилизирует мусор. Для удобства курьерам выдают перчатки и дезинфицирующие средства.По словам компании, услуга рассчитана прежде всего на тех, кто живёт в высотках без лифтов, и на клиентов с ограниченной мобильностью. Локальные медиа же пишут, что JD пытается «отвоевать» долю рынка, который «оккупирован» на 92% компаниями Meituan и Ele.me, принадлежащей Alibaba.Meituan и Ele.me сумели «занять рынок», сыграв в том числе на желании китайцев экономить в период после пандемии Covid-19: например, добавили возможность оформить групповой заказ с клиентами по соседству и получить за это скидку.JD, в свою очередь, пытается привлекать клиентов и партнёров другим: фокусируется на предложениях среднего и премиум-класса, сотрудничает с брендами типа Starbucks, взимает с заведений комиссию в 8% против средней по рынку в 15-20%.#новости #китай