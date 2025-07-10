YouTube уберёт раздел «В тренде» — спустя 10 лет после запуска

Вместо него появятся отдельные тематические чарты.YouTube закроет раздел «В тренде» в течение «следующих нескольких недель», пишет Variety. Представители платформы заявили, что для поиска вирусных роликов и краткосрочных трендов теперь доступны более современные и подходящие инструменты, чем старая лента.Вместо раздела «В тренде» сервис предложит пользователям тематические чарты, например, «Популярные музыкальные клипы», «Лучшие подкасты недели» и «Трейлеры в тренде». В будущем планируют добавить больше категорий.YouTube объяснил, что при запуске раздела в 2015 году список популярных видео можно было свести к единой ленте «вирусных» роликов. Сейчас же платформа отмечает рост количества фандомов и локальных трендов, что требует более гибкого подхода. В компании считают, что тематические чарты лучше отражают реальную картину популярного контента.YouTube продолжит показывать пользователям персонализированные рекомендации. Также платформа и дальше будет предоставлять авторам контента инструменты для анализа того, что популярно среди их аудитории.Источник: Getty Images / Variety#новости #youtube