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Евгения Евсеева
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На Урале сбой мобильного интернета — не получается открыть сайты, оплатить покупки и вызвать такси

В Красноярке уже планируют запускать бесплатный Wi-Fi в общественных местах.

  • Перебои в работе мобильного интернета и сотовой связи наблюдаются несколько дней в Свердловской области, пишет «Федералпресс». Похожая ситуация в Красноярске — там интернет не работает с 26 июля 2025 года, сообщает региональное издание «Проспект мира». О сбое в Красноярске также писал Mash.

  • В «Мегафоне» рассказали РБК, что «трудности возникли по независящим от операторов причинам». В «Т2» заявили, что «ограничения обусловлены мерами безопасности».

  • По данным Downdetector, на сбои жалуются жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и других городов. Всего — больше 2000 жалоб за последние сутки, 86% из них связаны с общим сбоем интернета. Пользователи сообщают, что не могут звонить, открывать сайты, вызвать такси или заказать доставку, оплачивать покупки и проезд, в том числе по QR-коду.

  • На фоне этого власти Красноярска объявили, что планируют запустить бесплатный Wi-Fi в общественных местах, пишут «РИА Новости».

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #сбои

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