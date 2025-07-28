На Урале сбой мобильного интернета — не получается открыть сайты, оплатить покупки и вызвать такси

В Красноярке уже планируют запускать бесплатный Wi-Fi в общественных местах.Перебои в работе мобильного интернета и сотовой связи наблюдаются несколько дней в Свердловской области, пишет «Федералпресс». Похожая ситуация в Красноярске — там интернет не работает с 26 июля 2025 года, сообщает региональное издание «Проспект мира». О сбое в Красноярске также писал Mash.В «Мегафоне» рассказали РБК, что «трудности возникли по независящим от операторов причинам». В «Т2» заявили, что «ограничения обусловлены мерами безопасности».По данным Downdetector, на сбои жалуются жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и других городов. Всего — больше 2000 жалоб за последние сутки, 86% из них связаны с общим сбоем интернета. Пользователи сообщают, что не могут звонить, открывать сайты, вызвать такси или заказать доставку, оплачивать покупки и проезд, в том числе по QR-коду. На фоне этого власти Красноярска объявили, что планируют запустить бесплатный Wi-Fi в общественных местах, пишут «РИА Новости». Скриншот vc.ru#новости #сбои