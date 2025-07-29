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Таня Боброва
Сервисы

Акции Spotify упали на 10% на фоне отчётности за второй квартал 2025 года

Компания получила меньше денег, чем предполагали аналитики.

  • По итогам второго квартала 2025 года стриминговый сервис выручил €4,19 млрд (€3,74 млрд — от Premium-подписок, €453 млн — от рекламы), что на 10% больше год к году.
  • Квартальный убыток составил €86 млн, или €0,42 на акцию, против €274 млн прибыли годом ранее. Как отмечает WSJ, аналитики ожидали прибыль в размере €1,98 на бумагу.
  • По словам газеты, на результаты компании повлияли рост расходов на персонал и маркетинг, а также «социальные отчисления» в размере €115 млн.
  • Общее количество активных пользователей в месяц выросло на 11% год к году — до 696 млн. Из них у 276 млн есть Premium-подписка (рост на 12% в годовом выражении).
  • Spotify растёт не только за счёт музыки, но и благодаря подкастам и аудиокнигам, указывает WSJ. Количество часов прослушивания аудиокниг в США, Великобритании и Австралии выросло на 35% год к году (абсолютные показатели компания не приводит). При этом видеоподкасты на платформе растут в 20 раз быстрее аудиоподкастов.
  • На фоне отчётности акции Spotify падают к 18:00 мск на 10,31% — до $628,7 за штуку. В 2025 году бумаги компании подорожали более чем на 50%, отмечает газета.
Сооснователь и гендиректор Spotify Даниэль Эк. Источник: Andrew Burton / Getty Images
Сооснователь и гендиректор Spotify Даниэль Эк. Источник: Andrew Burton / Getty Images

#новости #spotify

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