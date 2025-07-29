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YouTube начнёт выявлять несовершеннолетних пользователей в США при помощи ИИ — по их активности

Это позволит применять ограничения автоматически.

  • Система начнёт работать 13 августа 2025 года и будет использовать данные об активности и возрасте учётной записи для выявления несовершеннолетних пользователей в США. При обнаружении таких зрителей система автоматически включит ограничения.
  • Для пользователей, которых система признает несовершеннолетними, будут действовать стандартные меры защиты YouTube. Такие зрители не смогут смотреть видео с возрастными ограничениями, а реклама станет неперсонализированной. Они также будут получать уведомления с предложением сделать перерыв.
  • YouTube уведомит пользователей, если определит их несовершеннолетними. В случае ошибки можно подтвердить возраст с помощью паспорта, селфи или данных банковской карты.
  • Платформа предупредила, что у некоторых авторов контента аудитория подростков может измениться, что снизит доходы из-за отсутствия персонализированной рекламы для несовершеннолетних.
  • Google объявила о планах использовать машинное обучение для определения возраста зрителей в начале 2025 года. Эта инициатива совпадает с глобальными мерами по усилению защиты детей в интернете.
Источник: officesnapshots.com
Источник: officesnapshots.com

#новости #youtube

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