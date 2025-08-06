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Артур Томилко
Сервисы

«Яндекс» обновил видеоплатформу для бизнеса Cloud Video — добавил нейроперевод, генерацию субтитров и монетизацию

А также возможность отслеживать количество просмотров.

  • Cloud Video позволяет хранить, обрабатывать и транслировать видео на сайтах и в веб-приложениях. Об обновлении платформы рассказали в Yandex B2B Tech.
  • В сервис добавили поддержку закадрового перевода на основе ИИ. Нейросети могут переводить видеоролики с русского, английского и казахского на 11 языков и накладывать озвучку. Помимо этого, они позволяют генерировать субтитры для видео в режиме реального времени.
Видео Yandex B2B Tech
  • Помимо этого, клиенты могут добавлять рекламу в ролике, которые размещают на своих ресурсах через Cloud Video. Для этого нужно подключить сайт с посещаемостью от 10 тысяч человек в сутки к рекламной сети «Яндекса».
  • Плеер Cloud Video также позволяет отслеживать количество просмотров видео. При этом сервис позволяет управлять доступом к аналитике и действиям с контентом — например, онлайн-школа может предоставить разрешение на загрузку и редактирование видеоуроков только преподавателю.
  • После обновления платформы задержка видео при трансляциях снижена до 4 секунд, добавили в компании.

#новости #яндекс

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