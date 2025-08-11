Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Российские операторы предложили заблокировать звонки в иностранных мессенджерах — СМИ

Это позволит в том числе бороться с мошенничеством и избежать блокировки сервисов, считают они.

  • О блокировке попросили МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2, рассказал Forbes источник в правительстве. Накануне об этом же сообщили Telegram-каналы TMT Channel и «Кровавая барыня».
  • С таким предложением операторы выступили на стратегической сессии в конце мая 2025 года. Просьбу они мотивировали необходимостью получить дополнительные доходы на поддержание инфраструктуры. По их словам, подорожание базовых станций и рост трафика мобильного интернета могут привести к снижению скорости доступа в интернет, прежде всего — в больших городах.
  • Против предложения выступила ФАС, не поддержали его и в Минцифры, говорят источники. МТС и «Билайн» отказались от комментариев, «Мегафон» и Tele2 не ответили на запрос Forbes.
  • Блокировка звонков в мессенджерах позволит вернуть трафик в обычные голосовые вызовы, полагают операторы. В том числе это поспособствует решению проблемы кибермошенничества — так как преступники часто звонят жертвам в WhatsApp (принадлежит запрещённой в России Meta) и Telegram. И поможет избежать полной блокировки иностранных мессенджеров, «так как будут сняты основные претензии силовиков».

#новости #звонки #мошенники

57
23
2
1
1
157 комментариев