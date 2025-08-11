Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«Яндекс Такси» будет показывать водителям в приложении точки бесплатного Wi-Fi — чтобы подключаться к ним при «нестабильном» мобильном интернете

В будущем функцию расширят и на курьеров.

  • Найти точки можно в «Яндекс Про» — приложении для водителей такси, рассказали в компании. Для офлайн-доступа нужно заранее скачать карты.
  • Данные о них собрали интегрировали при помощи партнёров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов.
  • Точки Wi-Fi отображаются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Всего на карте их более 5500 штук.
  • Список городов и точек в приложении будет расширяться, в будущем эта функция станет доступна и курьерам.

#новости #яндекстакси #интернет

15
1
32 комментария