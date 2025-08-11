«Яндекс Такси» будет показывать водителям в приложении точки бесплатного Wi-Fi — чтобы подключаться к ним при «нестабильном» мобильном интернете

В будущем функцию расширят и на курьеров. Найти точки можно в «Яндекс Про» — приложении для водителей такси, рассказали в компании. Для офлайн-доступа нужно заранее скачать карты.Данные о них собрали интегрировали при помощи партнёров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов.Точки Wi-Fi отображаются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Всего на карте их более 5500 штук.Список городов и точек в приложении будет расширяться, в будущем эта функция станет доступна и курьерам.#новости #яндекстакси #интернет