Google добавила функцию выбора «предпочитаемых источников» для новостной выдачи в США и Индии

TechCrunch отмечает, что из-за этого люди могут закрыться в своём «идеологическом пузыре». Источник: GoogleGoogle добавила функцию «предпочитаемые источники» для всех пользователей в США и Индии, говорится в релизе компании. Она позволяет выбирать сайты и блоги, которые будут отображаться в разделе «главные новости» в поиске.Так пользователи смогут видеть «больше контента из источников, которые им нравятся». Для добавления «предпочитаемых» сайтов нужно будет нажать на значок рядом с разделом «главные новости».Неизвестно, когда функция появится в других странах. В Google заявили, что во время тестирования больше половины пользователей выбирали четыре или больше источников.TechCrunch отмечает, что «предпочитаемые источники» могут «запереть пользователей в их идеологическом пузыре», не давая посмотреть на тему с других точек зрения.#новости #google