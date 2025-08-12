Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Инвестиции
Деньги
Крипто
Путешествия
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Сервисы

Google добавила функцию выбора «предпочитаемых источников» для новостной выдачи в США и Индии

TechCrunch отмечает, что из-за этого люди могут закрыться в своём «идеологическом пузыре».

Источник: Google
Источник: Google
  • Google добавила функцию «предпочитаемые источники» для всех пользователей в США и Индии, говорится в релизе компании. Она позволяет выбирать сайты и блоги, которые будут отображаться в разделе «главные новости» в поиске.
  • Так пользователи смогут видеть «больше контента из источников, которые им нравятся». Для добавления «предпочитаемых» сайтов нужно будет нажать на значок рядом с разделом «главные новости».
  • Неизвестно, когда функция появится в других странах. В Google заявили, что во время тестирования больше половины пользователей выбирали четыре или больше источников.
  • TechCrunch отмечает, что «предпочитаемые источники» могут «запереть пользователей в их идеологическом пузыре», не давая посмотреть на тему с других точек зрения.

#новости #google

3
1
4 комментария