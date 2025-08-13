Популярное
Android Authority смогло протестировать функцию для изучения языков в Google Translate — вероятно, она пока в закрытой бете

В стиле Duolingo.

Источник: Android Authority
  • Издание рассказало о функции Practice, над которой работает Google Translate, ещё в апреле 2025 года. Её задача — помочь пользователям изучать иностранные языки. Но тогда нажатие на значок не работало, а среди языковых пар был только английский и испанский.
  • Теперь Android Authority смогло протестировать функцию. Согласно скриншотам, она находится в стадии бета-тестирования и предлагает персонализированные уроки изучения языка. Среди доступных — английский, испанский, французский и португальский.
  • Пользователю нужно указать свой уровень владения изучаемым языком (начальный пока недоступен), а затем перейти к урокам на выбранную тему. На одном из скриншотов есть информация про «пробный период». Издание предполагает, что Google в итоге может сделать функцию платной.
  • Android Authority сравнивает Practice с Duolingo и считает, что сервис «фактически готов». На это указывает в том числе то, что её заметил в Google Translate один из пользователей: то есть компания, вероятно, уже проводит ограниченные тесты.
Источник: Android Authority

#новости #google

