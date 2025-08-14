«Т-Банк» запустил сервис отслеживания посылок

К нему уже подключили больше 1000 транспортных компаний. Сервис позволяет отслеживать и сохранять историю почтовых отправлений, присваивать им уникальные имена и получать уведомления о доставке, сообщили в компании.Источник: «Т-Банк»Функция доступна в мобильном приложении «Т-Банка» или на сайте в разделе «Город». Воспользоваться ей могут все, даже не клиенты банка — для этого на сайте нужно выбрать раздел «Для частных лиц» и перейти в «Город».По данным Т-Data, за последние два года клиенты «Т-Банка» совершили более 80 млн транзакций в транспортных компаниях. Лидеры по их количеству: «Яндекс Доставка» (39%), «Почта России» (28%), СДЭК (27%), «Деловые линии» (3%), Dostavista (3%).#новости #тбанк