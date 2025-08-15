Популярное
«2ГИС» добавил на карты российских городов общественные точки Wi-Fi

Информацию предоставляют местные власти и интернет-провайдеры.

Изображение «2ГИС» 
  • Найти точку доступа можно в приложении или веб-версии «2ГИС». Для этого в поиске нужно ввести, например, «точки вайфай», «wifi» или другой релевантный запрос, рассказали в компании. Функция работает в том числе в офлайне, если карта города загружена на устройство.
  • Сейчас в сервисе есть информация о 12,4 тысячи общедоступных точек Wi-Fi в 17 российских городах. Среди них — Москва, Казань, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград и другие.

  • В ближайшее время компания «2ГИС» рассчитывает получить данные по Санкт-Петербургу, Новосибирску и другим городам.

