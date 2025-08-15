«2ГИС» добавил на карты российских городов общественные точки Wi-Fi

Информацию предоставляют местные власти и интернет-провайдеры.Изображение «2ГИС» Найти точку доступа можно в приложении или веб-версии «2ГИС». Для этого в поиске нужно ввести, например, «точки вайфай», «wifi» или другой релевантный запрос, рассказали в компании. Функция работает в том числе в офлайне, если карта города загружена на устройство.Сейчас в сервисе есть информация о 12,4 тысячи общедоступных точек Wi-Fi в 17 российских городах. Среди них — Москва, Казань, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград и другие.В ближайшее время компания «2ГИС» рассчитывает получить данные по Санкт-Петербургу, Новосибирску и другим городам.Таня БоброваСервисы15 июляРоссийские регионы стали публиковать карты с бесплатными точками Wi-Fi на фоне сбоев мобильного интернета В июне 2025 года в России 655 раз «отключали» мобильный и домашний интернет, сообщал проект «На связи».#новости #2гис