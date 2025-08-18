Популярное
Артур Томилко
Сервисы

Сбой у СДЭК: не работают сайт и мобильное приложение

Проблемы начались в 11:00 мск.

Дополнено в 13:16 мск. В СДЭК сообщили, что «краткосрочные остановки работы» были связаны с техническими работами на инфраструктуре компании, которые завершили в 12:00 мск.

  • По данным Downdetector, за час пользователи оставили около 1000 жалоб на работу сервисов СДЭК.
  • Клиенты сообщают, что не могут войти в личный кабинет через приложение компании, а сайт не загружается.
  • В СДЭК ситуацию пока не комментировали.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Весной 2024 года СДЭК столкнулся с масштабным сбоем, из-за которого работа компании была парализована на несколько дней. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare.

#новости #сдэк #сбои

43 комментария