Евгения Евсеева
Сервисы

«Мегафон» добавил услугу переноса тарифа от другого оператора

Сделать это можно бесплатно.

  • Услуга доступна при оформлении нового номера или переносе действующего, сообщила компания.
  • Оставить заявку на перенос можно онлайн в приложении «Мегафона» или на сайте. Нужно ввести свой номер, затем код из SMS и приложить скриншот с условиями тарифа, который нужно сохранить. После этого придёт промокод, который нужно либо ввести в приложении и на сайте, либо прийти с ним в салон оператора.
  • Перенести получится объём минут, гигабайтов интернета и стоимость тарифа, другие услуги будут недоступны. Оператор также оставляет за собой право изменить условия перехода.
  • Сохранить тариф и перенести его на новый номер могут также существующие абоненты «Мегафона».
Источник: «РИА Новости»
#новости #мегафон

