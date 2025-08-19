«Мегафон» добавил услугу переноса тарифа от другого оператора

Сделать это можно бесплатно. Услуга доступна при оформлении нового номера или переносе действующего, сообщила компания.Оставить заявку на перенос можно онлайн в приложении «Мегафона» или на сайте. Нужно ввести свой номер, затем код из SMS и приложить скриншот с условиями тарифа, который нужно сохранить. После этого придёт промокод, который нужно либо ввести в приложении и на сайте, либо прийти с ним в салон оператора.Перенести получится объём минут, гигабайтов интернета и стоимость тарифа, другие услуги будут недоступны. Оператор также оставляет за собой право изменить условия перехода.Сохранить тариф и перенести его на новый номер могут также существующие абоненты «Мегафона».Источник: «РИА Новости»#новости #мегафон