Таня Боброва
Сервисы

Госуслуги запустили сервис подписания договоров аренды — первым партнёром стал «Циан»

В будущем технологию смогут использовать и другие участники рынка.

  • Подписать договор найма квартиры можно будет с помощью Госуслуг, рассказали в Минцифры.
  • В «Циане» уточнили РБК, что услуга доступна на его сайте и в мобильном приложении. Пользователи могут подписывать документы в приложениях Госуслуг и «Госключа». Информация в «Онлайн-договор» поступает из учётной записи Госуслуг и «имеет юридическую значимость».
  • Арендаторы смогут получить «проверенный и одобренный юристами шаблон договора». Собственники — гарантии безопасности сделки, поскольку личность съёмщика верифицирована. Арендодатели также смогут оформить временную регистрацию для нанимателя в онлайне.
  • В Минцифры отметили среди плюсов сервиса возможность оформить договор удалённо, даже из другого города, проверку документов и избежание ошибок, поскольку большая часть полей договора заполняется автоматически.
  • Разработкой сервиса занимались специалисты «Циана» и Минцифры, уточняет РБК.

#новости #госуслуги #циан #аренда

