Артур Томилко
Сервисы

В бета-версии WhatsApp* появился ИИ-помощник для написания сообщений

Функцию тестируют в версиях для Android и iOS.

Изображение WABetainfo
Изображение WABetainfo
  • В бета-версии для Android функцию заметили 13 августа 2025 года, пишет WABetainfo. Аналогичная сборка для iOS вышла 16 августа.
  • Инструмент работает на базе моделей Meta* AI. Он появляется в интерфейсе, когда пользователь начинает набирать текст.
  • ИИ-помощник предлагает несколько формулировок, которые меняются в зависимости от выбираемых стилей. Например, доступны «профессиональный», «весёлый» и «поддерживающий». Также можно выбрать вариант «перефразирования».
  • Если пользователь решит отправить предложенный нейросетью вариант, получатель не узнает, что сообщение было отредактировано с помощью ИИ, отмечает издание.

*Meta (владеет WhatsApp) признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #whatsapp

