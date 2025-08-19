В бета-версии WhatsApp* появился ИИ-помощник для написания сообщений

Функцию тестируют в версиях для Android и iOS. Изображение WABetainfoВ бета-версии для Android функцию заметили 13 августа 2025 года, пишет WABetainfo. Аналогичная сборка для iOS вышла 16 августа.Инструмент работает на базе моделей Meta* AI. Он появляется в интерфейсе, когда пользователь начинает набирать текст. ИИ-помощник предлагает несколько формулировок, которые меняются в зависимости от выбираемых стилей. Например, доступны «профессиональный», «весёлый» и «поддерживающий». Также можно выбрать вариант «перефразирования».Если пользователь решит отправить предложенный нейросетью вариант, получатель не узнает, что сообщение было отредактировано с помощью ИИ, отмечает издание.*Meta (владеет WhatsApp) признана в России экстремистской и запрещена. #новости #whatsapp