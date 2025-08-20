Приложение для борьбы с прокрастинацией Focus Friend вышло на первое место в американском App Store, опередив ChatGPT

Оно блокирует доступ к остальным программам на iPhone. Источник: скриншот vc.ruВ Focus Friend пользователи могут выставить таймер — от пяти до 120 минут. В это время доступ к другим приложениям на телефоне блокируется, а анимированный персонаж игры «Боб-дружок» (Bean Friend) начинает вязать шарф.Остановка таймера «потревожит» персонажа и «помешает» ему завершить работу. За завершённые сессии выдаются призы — их можно тратить на украшения и предметы для обустройства комнаты Боба. Focus Friend вышло на первое место в американском App Store, обогнав ChatGPT и Google.Разработчики Focus Friend в описании приложения отметили, что оно «идеально для тех, кому сложно концентрироваться в течение долгого времени».Источник: скриншот vc.ru#новости