Данила Бычков
Сервисы

Приложение для борьбы с прокрастинацией Focus Friend вышло на первое место в американском App Store, опередив ChatGPT

Оно блокирует доступ к остальным программам на iPhone.

Источник: скриншот vc.ru
Источник: скриншот vc.ru
  • В Focus Friend пользователи могут выставить таймер — от пяти до 120 минут. В это время доступ к другим приложениям на телефоне блокируется, а анимированный персонаж игры «Боб-дружок» (Bean Friend) начинает вязать шарф.
  • Остановка таймера «потревожит» персонажа и «помешает» ему завершить работу. За завершённые сессии выдаются призы — их можно тратить на украшения и предметы для обустройства комнаты Боба. Focus Friend вышло на первое место в американском App Store, обогнав ChatGPT и Google.
  • Разработчики Focus Friend в описании приложения отметили, что оно «идеально для тех, кому сложно концентрироваться в течение долгого времени».
Источник: скриншот vc.ru
Источник: скриншот vc.ru

#новости

26 комментариев