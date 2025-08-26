Spotify добавил личные сообщения — они будут доступны в «некоторых регионах», в том числе бесплатным пользователям

Они смогут отправлять текстовые сообщения и аудиоконтент. Изображение The Verge Личные сообщения станут доступны в ближайшее время, но в каких именно регионах, компания не уточнила, отмечает The Verge. Использовать функцию смогут только пользователи старше 16 лет.Переписки будут храниться в папке «Входящие» — во вкладке профиля, которая открывается нажатием на фото аккаунта в левом верхнем углу. Там же — кнопка для создания нового чата. Чтобы отправить песню, подкаст или аудиокнигу, нужно нажать кнопку «Поделиться» в плеере и выбрать друга.Изображение The Verge Функция поддерживает текст и реакции, а переписки защищены сквозным шифрованием, отмечает компания.Пользователи смогут отправлять сообщения людям, с которыми у них общий тарифный план, или тем, с «кем они до этого взаимодействовали в сервисе» — например, через джемы или совместные плейлисты.Можно принимать или отклонять запросы на переписку, отправлять жалобы и блокировать других пользователей, а также полностью отказаться от получения сообщений.Будут ли личные сообщения доступны в аккаунтах артистов для общения с фанатами, пока неизвестно, уточняет The Verge.#новости #spotify