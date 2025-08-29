Эстонский сервис для тренировки голоса и навыков коммуникации Vocal Image с основателями из Беларуси привлёк $3,6 млн

О деталях раунда и оценке не сообщают.Стартап «недавно» привлёк посевные инвестиции от венчурной фирмы Educapital, Specialist VC и Generations Fund, узнал TechCrunch.Сооснователь Vocal Image Николай Лагойко рассказал изданию, что в детстве его дразнили из-за нечёткой дикции. Во взрослом возрасте он познакомился с вокалисткой Мариной Шукюровой, которая объяснила: голос можно тренировать.Они запустили YouTube-канал, который вырос в приложение Vocal Image. Третьим сооснователем стал Николай Королёв.У сервиса есть интерактивная библиотека со скороговорками и дыхательными упражнениями, а также советы по жестикуляции и рекомендации ИИ-тренера. Согласно описанию, он помогает в развитии лидерских качеств, навыков выступлений или повышении уверенности.В команде стартапа 20 человек. По данным TechCrunch, у сервиса 160 тысяч активных пользователей, 50 тысяч из которых платящих. Компания планирует расширить команду разработчиков и добавить языки — к русскому, украинскому, английскому, испанскому, немецкому и французскому.Скриншот vc.ru#новости