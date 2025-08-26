Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«Почта России» из-за пошлин приостановила приём посылок с товарами из России в США

Писем это не касается.

Источник: сайт мэра и правительства Москвы
  • «Почта России» сообщила, что приостанавливает приём отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года.
  • С 29 августа США отменяют таможенное правило, позволявшее беспошлинно ввозить в страну посылки стоимостью до $800. С этой даты все товары независимо от их страны происхождения будут облагаться пошлинами и должны проходить таможенный контроль.
  • Из-за этого почтовые операторы по всему миру приостановили отправку посылок в США.
  • Как отмечает «Почта России», процедура уплаты пошлин пока остаётся «неясной» — из-за этого авиаперевозчики по всему миру прекратили доставку посылок в США. Поэтому оператор тоже не может их доставлять.
  • В компании пообещали, что приложат все усилия для «скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с вложениями».

