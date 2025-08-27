YouTube расширил доступ к функции Hype для 39 стран — с её помощью зрители могут голосовать за видео «не самых популярных» авторов

До этого функцию тестировали в Турции, Тайване и Бразилии.Источник: YouTubeПо умолчанию Hype доступен участникам YouTube Partner Program в ряде стран, включая Европу, Северную Америку, Австралию и часть Азии. При этом количество подписчиков должно быть более 500 и не превышать 500 тысяч.Под новыми видео таких авторов будет появляться кнопка Hype. Она позволяет зрителям голосовать за ролики в течение недели после их публикации. Постоянные фанаты получат значки “Hype Star”.Пока голосовать можно бесплатно, но с лимитом — три видео одного блогера в неделю. Однако не ясно, сколько каналов можно поддерживать одновременно.Система учитывает размер аудитории: чем меньше подписчиков у автора, тем сильнее влияние голосов — чтобы сделать процесс честнее и поддержать малоизвестных блогеров, отмечает платформа. Авторы могут следить за ходом голосования в мобильном приложении YouTube Studio и еженедельных аналитических отчётах платформы.Видео с наибольшим количеством голосов получают значок “Hyped” и попадают в рейтинг, соответствующий стране регистрации блогера. Пользователи могут найти «хит-парад» в меню Explore, а ролики — в своих лентах по одноимённому фильтру. Также платформа отправляет уведомления пользователям, если выбранное ими видео близко к попаданию в рейтинг.При желании авторы могут отключить возможность голосования в настройках аккаунта YouTube Studio. Функция по умолчанию не работает для детского контента, прямых эфиров, Shorts и видео с нарушениями.Платформа готовит платные опции для голосования, которые пока тестирует в Бразилии и Турции. Кроме того, YouTube планирует разбить рейтинги Hype по категориям — игры, стиль и красота и другие.#новости #youtube