В соцсетях обсуждают блокировку «купленных в других странах» подписок на Spotify — на фоне «обновления правил» с 26 сентября 2025 года

Пользователи не понимают, как эти правила будут работать. А компания уточнений пока не дала.

Скриншот из Telegram-канала «Эксплойт»  
Скриншот из Telegram-канала «Эксплойт»  
  • В начале сентября 2025 года пользователь Reddit из Колумбии рассказал, что получил уведомление об изменении условий использования Spotify. Он опубликовал перевод сообщения на английский.
  • В письме сервис сообщил, что с 26 сентября 2025 года пользователи смогут использовать «только ту версию Spotify, которая доступна в регионе их проживания», по установленной для него цене.
  • На странице с правилами Spotify говорится, что при переезде в другой регион пользователь должен сменить страну в настройках профиля, а также обновить способ оплаты на действующий в новом месте пребывания. Но конкретных сроков для внесения изменений не установлено.
  • Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил, неясно. Если требования будут применяться «по худшему сценарию», компания может начать отменять подписки, полагает Wylsacom Red.
  • Это может затронуть россиян, который продолжают пользоваться Spotify после ухода сервиса из страны в 2022 году. Они регистрируют иностранные аккаунты, которые оплачивают с помощью карт зарубежных банков или через посредников.
  • Пользователи без Premium-подписки могут пользоваться сервисом за пределами своей страны в течение 14 дней, следует из правил. После этого они также должны обновить информацию о местонахождении в профиле Spotify. Однако это требование действует не первый год. Избежать региональных ограничений позволяет использование IP-адреса страны, указанной в профиле, отмечают пользователи Reddit.
  • В Spotify пока не комментировали информацию об изменениях правил и ограничениях для платных пользователей, которые меняют место пребывания.

#новости #spotify

116 комментариев