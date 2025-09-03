В соцсетях обсуждают блокировку «купленных в других странах» подписок на Spotify — на фоне «обновления правил» с 26 сентября 2025 года

Пользователи не понимают, как эти правила будут работать. А компания уточнений пока не дала.Скриншот из Telegram-канала «Эксплойт» В начале сентября 2025 года пользователь Reddit из Колумбии рассказал, что получил уведомление об изменении условий использования Spotify. Он опубликовал перевод сообщения на английский.В письме сервис сообщил, что с 26 сентября 2025 года пользователи смогут использовать «только ту версию Spotify, которая доступна в регионе их проживания», по установленной для него цене.На странице с правилами Spotify говорится, что при переезде в другой регион пользователь должен сменить страну в настройках профиля, а также обновить способ оплаты на действующий в новом месте пребывания. Но конкретных сроков для внесения изменений не установлено.Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил, неясно. Если требования будут применяться «по худшему сценарию», компания может начать отменять подписки, полагает Wylsacom Red.Это может затронуть россиян, который продолжают пользоваться Spotify после ухода сервиса из страны в 2022 году. Они регистрируют иностранные аккаунты, которые оплачивают с помощью карт зарубежных банков или через посредников.Пользователи без Premium-подписки могут пользоваться сервисом за пределами своей страны в течение 14 дней, следует из правил. После этого они также должны обновить информацию о местонахождении в профиле Spotify. Однако это требование действует не первый год. Избежать региональных ограничений позволяет использование IP-адреса страны, указанной в профиле, отмечают пользователи Reddit.В Spotify пока не комментировали информацию об изменениях правил и ограничениях для платных пользователей, которые меняют место пребывания.#новости #spotify