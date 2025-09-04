В Москве осенью 2025 года протестируют подтверждение возраста на кассах самообслуживания

Партнёр — «крупная торговая сеть», её название не раскрывается.Об этом сообщил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, пишет ТАСС.Сервис можно будет использовать для покупки товаров с возрастными ограничениями — например, алкоголя. Пилотный проект стартует осенью 2025 года в Москве в торговых точках «одной из крупных торговых сетей». Когда именно — не говорится.Цель внедрения технологии — освободить сотрудников магазинов от необходимости проверки документов, а также сократить время обслуживания покупателей. При этом можно будет выбрать — подтверждать возраст по паспорту или по биометрии.#новости #биометрия