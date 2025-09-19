В «Самокат» добавили возможность поделиться корзиной

Получатель сможет добавить выбранные продукты в свою. Чтобы поделиться корзиной, нужно открыть её и нажать соответствующую кнопку в правом верхнем углу, рассказали в компании.Получатель может добавить выбранные товары в свою корзину. Если она уже собрана, пользователь сможет объединить свои товары с позициями, которыми с ним поделились.При отсутствии товара на складе в районе получателя позиция будет недоступна для заказа.В «Яндекс Лавке» совместные покупки появились осенью 2023 года. Пользователи получили возможность делиться друг с другом ссылками на свои корзины и вместе добавлять в них товары. #новости #самокат