Артур Томилко
В «Самокат» добавили возможность поделиться корзиной

Получатель сможет добавить выбранные продукты в свою.

  • Чтобы поделиться корзиной, нужно открыть её и нажать соответствующую кнопку в правом верхнем углу, рассказали в компании.
  • Получатель может добавить выбранные товары в свою корзину. Если она уже собрана, пользователь сможет объединить свои товары с позициями, которыми с ним поделились.
  • При отсутствии товара на складе в районе получателя позиция будет недоступна для заказа.
  • В «Яндекс Лавке» совместные покупки появились осенью 2023 года. Пользователи получили возможность делиться друг с другом ссылками на свои корзины и вместе добавлять в них товары.

#новости #самокат

