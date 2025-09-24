Популярное
«2ГИС» запустил ИИ-поиск, который подбирает кафе и рестораны по настроению пользователя или цели визита

А также по атмосфере заведения.

Изображение «2ГИС» 
Изображение «2ГИС» 
  • В категории «Поесть» появился новый фильтр — «Вайб», рассказали в «2ГИС». По словам компании, он работает на основе ИИ, который анализирует информацию из карточек заведений, а также изучает меню, фотографии и сайты.
  • Инструмент доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Самаре, Омске, Перми и Сочи. В ближайшее время он появится в других городах России.
  • Фильтр помогает выбрать кафе или ресторан не по типу кухни или оценкам, а по настроению, особенностям места и цели визита. Например, предложит заведение для свидания или вечеринки, с красивым видом или здоровым меню, «пофоткаться» или «просто поесть». Можно выбрать сразу несколько сценариев.
  • Также можно искать заведения по описанию блюда. Например: «поесть пасту с лисичками» или «яблочный штрудель с мороженым».
Изображение «2ГИС» 
Изображение «2ГИС» 
  • Ещё одно обновление — функция «визуального поиска». Пользователи могут выбирать места с похожими интерьерами или блюдами на основе понравившихся фотографий других заведений — для этого нужно нажать кнопку «Найти похожее».
Изображение «2ГИС» 
Изображение «2ГИС» 
  • Кроме того, в приложение добавили фильтр «Новое», который помогает следить за открытием новых заведений, и поиск по ресторанным группам. Последний пока работает только в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске.
Изображение «2ГИС» 
Изображение «2ГИС» 

