Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Путешествия
Личный опыт
Деньги
AI
Инвестиции
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Госдума запретила сервисам автоматически списывать деньги за подписки с карт, которые пользователь удалил из личного кабинета

После одобрения Совфеда и подписания президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Источник: Getty / Forbes
Источник: Getty / Forbes
  • Депутаты приняли поправки в закон «О защите прав потребителей», направленные на защиту прав пользователей цифровых подписок, во втором и третьем, окончательном чтении. Первое чтение документ прошёл в сентябре 2024 года.
  • Законопроект запрещает сервисам использовать банковские реквизиты или данные электронных средств платежа, которые пользователь сначала указал для оплаты подписок, но затем удалил их.
  • После удаления банковской карты из личного кабинета сервис не сможет автоматически списывать с неё деньги, поясняет ТАСС.
  • В первом чтении документ предполагал, что сервисы также должны прописывать в договоре сроки его действия, размер периодического платежа «или порядок его определения», срок уплаты очередного платежа, данные о веб-странице, где сказано, как отключить услугу. Ко второму чтению эти требования убрали, пишет агентство.

Речь идёт о ситуации, знакомой многим: пользователь отменяет подписку или просит больше не списывать деньги с его карты, но сервис продолжает пытаться списывать средства по старым реквизитам. Теперь такой подход будет прямо запрещён.

Алексей Говырин, член комитета Госдумы по МСП

#новости

14
4
39 комментариев