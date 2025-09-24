Госдума запретила сервисам автоматически списывать деньги за подписки с карт, которые пользователь удалил из личного кабинета

После одобрения Совфеда и подписания президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.Источник: Getty / ForbesДепутаты приняли поправки в закон «О защите прав потребителей», направленные на защиту прав пользователей цифровых подписок, во втором и третьем, окончательном чтении. Первое чтение документ прошёл в сентябре 2024 года.Законопроект запрещает сервисам использовать банковские реквизиты или данные электронных средств платежа, которые пользователь сначала указал для оплаты подписок, но затем удалил их.После удаления банковской карты из личного кабинета сервис не сможет автоматически списывать с неё деньги, поясняет ТАСС.В первом чтении документ предполагал, что сервисы также должны прописывать в договоре сроки его действия, размер периодического платежа «или порядок его определения», срок уплаты очередного платежа, данные о веб-странице, где сказано, как отключить услугу. Ко второму чтению эти требования убрали, пишет агентство.Речь идёт о ситуации, знакомой многим: пользователь отменяет подписку или просит больше не списывать деньги с его карты, но сервис продолжает пытаться списывать средства по старым реквизитам. Теперь такой подход будет прямо запрещён.Алексей Говырин, член комитета Госдумы по МСП#новости