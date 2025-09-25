YouTube добавил возможность скрывать рекомендации в конце видео

А также убрал из веб-версии кнопку «Подписаться», которая появляется при наведении курсора на водяной знак канала.Скриншот vc.ruЧтобы убрать окна с рекомендациями, нужно при появлении конечной заставки нажать кнопку «Скрыть» в правом верхнем углу плеера, рассказали в YouTube. Она же позволяет отменить изменения.В сервисе объяснили обновление жалобами пользователей на то, что рекомендации иногда перекрывают часть контента в конце видео. При этом авторы по-прежнему могут добавлять конечные заставки в ролики.Из веб-версии YouTube также убрали кнопку «Подписаться», которая появляется при наведении курсора на водяной знак канала. Ту же функцию выполняет кнопка, расположенная под плеером, пояснили в сервисе.#новости #youtube