«2ГИС» запустил навигацию с дополненной реальностью внутри некоторых ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга

Работает пока в актуальной версии приложения для iOS.Источник: «2ГИС»Чтобы воспользоваться функцией, нужно построить пеший маршрут, который начинается или заканчивается в торговом центре, рассказал сервис. Затем нажать на кнопку AR-маршрута и навести камеру телефона на ближайшие вывески внутри ТЦ.По ним сервис определит местоположение пользователя в здании и добавит на изображение с камеры синюю стрелку, которая покажет направление движения. Также появятся зелёные метки — они показывают траекторию маршрута.Для работы функции нужен только интернет. AR-навигация уже работает внутри московских торговых центров «Авиапарк», «Афимолл», «Европейский», а также в «Галерее» в Санкт-Петербурге. В будущем «2ГИС» может подключить и другие ТЦ.Источник: «2ГИС»#новости #2гис