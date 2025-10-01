Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
AI
Путешествия
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

«2ГИС» запустил навигацию с дополненной реальностью внутри некоторых ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга

Работает пока в актуальной версии приложения для iOS.

Источник: «2ГИС»
Источник: «2ГИС»
  • Чтобы воспользоваться функцией, нужно построить пеший маршрут, который начинается или заканчивается в торговом центре, рассказал сервис. Затем нажать на кнопку AR-маршрута и навести камеру телефона на ближайшие вывески внутри ТЦ.
  • По ним сервис определит местоположение пользователя в здании и добавит на изображение с камеры синюю стрелку, которая покажет направление движения. Также появятся зелёные метки — они показывают траекторию маршрута.
  • Для работы функции нужен только интернет. AR-навигация уже работает внутри московских торговых центров «Авиапарк», «Афимолл», «Европейский», а также в «Галерее» в Санкт-Петербурге. В будущем «2ГИС» может подключить и другие ТЦ.
Источник: «2ГИС»

#новости #2гис

5
3
11 комментариев