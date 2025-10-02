Российские мобильные операторы стали продавать «чистые» номера на фоне активности спамеров и мошенников

Многие ранее использовавшиеся номера попадают в «чёрные» списки и могут причинить неудобства новым владельцам, говорят опрошенные Forbes эксперты.Источник: tofros.com / PexelsПродажи «чистых» номеров, по которым не были зафиксированы спам-звонки или которые «выводятся в продажу прямо сейчас», уже начал МТС, пишет Forbes. Купить такой номер могут все желающие.«Мегафон» запустил услугу в сентябре 2025 года. По словам компании, «чистые» номера гарантированно не использовались в сети оператора: у них не было владельца, а значит, их нет в базах данных рассылок и звонков. Оператор отметил, что у него «несколько миллионов» номеров, которые никогда не были зарегистрированы в сети.Т2 тоже рассматривает возможность запуска услуги «Чистый номер». У «Вымпелкома» («Билайн») такой услуги нет, на вопрос о планах добавить её в компании не ответили.В Минцифры уточнили, что операторам выделено около 668 млн номеров, предназначенных для мобильной связи. Используется из них около 478 млн. Информацию, какая доля никогда не использовалась, министерство не собирает.Партнёр Comnews Research Леонид Коник отметил, что «чистый» номер защищает от риска купить б/у вариант, который до этого использовали банки, клиники и другие организации для массовых рекламных обзвонов и которые абоненты вносят в «чёрные» списки. «Сотовые операторы, выдержав такие б/у номера в “отстойнике” от трёх до шести месяцев, снова пускают их в продажу — не пропадать же 50 рублям пошлины», — пояснил он.Бизнес-консультант по информбезопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий отметил: номера, которые использовали мошенники, попадают в «чёрные» списки ЦБ, банков, маркетплейсов и других структур. Процедуры же исключения их из списков не выстроены, поэтому вероятность, что купленный номер будет числиться в таких базах, «достаточно высока».#новости