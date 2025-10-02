Популярное
Российские мобильные операторы стали продавать «чистые» номера на фоне активности спамеров и мошенников

Многие ранее использовавшиеся номера попадают в «чёрные» списки и могут причинить неудобства новым владельцам, говорят опрошенные Forbes эксперты.

Источник: tofros.com / Pexels
Источник: tofros.com / Pexels
  • Продажи «чистых» номеров, по которым не были зафиксированы спам-звонки или которые «выводятся в продажу прямо сейчас», уже начал МТС, пишет Forbes. Купить такой номер могут все желающие.
  • «Мегафон» запустил услугу в сентябре 2025 года. По словам компании, «чистые» номера гарантированно не использовались в сети оператора: у них не было владельца, а значит, их нет в базах данных рассылок и звонков. Оператор отметил, что у него «несколько миллионов» номеров, которые никогда не были зарегистрированы в сети.
  • Т2 тоже рассматривает возможность запуска услуги «Чистый номер». У «Вымпелкома» («Билайн») такой услуги нет, на вопрос о планах добавить её в компании не ответили.
  • В Минцифры уточнили, что операторам выделено около 668 млн номеров, предназначенных для мобильной связи. Используется из них около 478 млн. Информацию, какая доля никогда не использовалась, министерство не собирает.
  • Партнёр Comnews Research Леонид Коник отметил, что «чистый» номер защищает от риска купить б/у вариант, который до этого использовали банки, клиники и другие организации для массовых рекламных обзвонов и которые абоненты вносят в «чёрные» списки. «Сотовые операторы, выдержав такие б/у номера в “отстойнике” от трёх до шести месяцев, снова пускают их в продажу — не пропадать же 50 рублям пошлины», — пояснил он.
  • Бизнес-консультант по информбезопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий отметил: номера, которые использовали мошенники, попадают в «чёрные» списки ЦБ, банков, маркетплейсов и других структур. Процедуры же исключения их из списков не выстроены, поэтому вероятность, что купленный номер будет числиться в таких базах, «достаточно высока».

