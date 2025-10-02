Разработчики браузера Brave сообщили, что его аудитория превысила 100 млн пользователей в месяц

В течение последних двух лет она ежемесячно росла на 2,5 млн человек.Изображение BraveОтметку в 100 млн пользователей в месяц (MAU) Brave преодолел 30 сентября 2025 года, заявили разработчики. Ежедневное число пользователей (DAU) достигло 42 млн человек.Собственный поисковый сервис Brave Search в среднем обрабатывает около 50 млн запросов в день и 1,6 млрд запросов в месяц. Компания также добавила в поиск встроенный ИИ-чат Ask Brave.Точная доля Brave среди популярных браузеров неизвестна. По данным Statcounter на сентябрь 2025 года, 71,77% рынка занимает Chrome, у Safari — 13,9%, у Edge — 4,67%, у Firefox — 2,17%, у Opera — 1,74%.Brave в 2016 году запустил сооснователь Mozilla Брендан Айк. Он позиционировал сервис как более конфиденциальную и безопасную альтернативу Chrome — с 2018-го Brave работает на движке Chromium. В браузере есть встроенный блокировщик рекламы и отслеживающих трекеров, криптовалютный кошелёк и инструмент для работы с сетью Tor.В августе 2016 года Brave привлёк $7 млн от Founders Fund Питера Тиля , Propel Venture Partners, Pantera Capital, Foundation Capital и Digital Currency Group. А в 2017-м запустил собственный токен на блокчейне Ethereum и в ходе ICO привлёк $35 млн. В 2018 году компания купила поисковую систему Tailcat, на базе которой запустила собственный поисковик Brave Search.В 2023-м в браузер добавили ИИ-ассистента Brave Leo. Он позволяет использовать модели OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Meta (запрещена в России) и Qwen без создания учётных записей в каждом сервисе, а также хранит данные чатов на устройстве пользователей, заявляют разработчики.#новости #brave