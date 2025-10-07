Разработчик операционных систем из Северной Кореи открыл офис в России — NK News

Представительство появилось во Владивостоке.Источник: UnsplashПреположительно, компания связана с северокорейской Red Star Technology Exchange Company, разработчиком операционных систем, сообщает NK News.Она называется Bulgunbyol Technology Trading Company (Bulgunbyol — «Красная звезда»), офис открыли 24 сентября 2025 года при содействии Торговой палаты КНДР.Компания зарегистрирована в России под названием «Техническая внешнеторговая компания Пульынпел». Руководитель — Ким Чхоль Ён, в штате — пять иностранных сотрудников. Профиль деятельности — «изучение рынка и исследование общественного мнения».NK News отмечает, что это первая фирма из КНДР, зарегистрированная в России в 2025 году, до этого появлялись и другие. Они открывались несмотря на санкции ООН против Северной Кореи, которые запрещают гражданам страны получать доходы за границей.Red Star разрабатывает одноимённую операционную систему, её последнюю известную версию Red Star 4.0 выпустили в 2018-2019 годах. ОС основана на Linux и разработана в начале 2000-х. Первое время внешний вид был похож на интерфейс Windows, но в 2013-м он его переделали под стиль MacOS.#новости