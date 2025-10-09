Netflix открыл доступ к своим видеоиграм на «умных» телевизорах — до этого они работали только на смартфонах

В начале октября 2025 года гендиректор Netflix Грег Питерс объявил на конференции Bloomberg Screentime, что компания сфокусируется на четырёх направлениях игр — детских, коллективных «для вечеринок», «популярных» тайтлах наподобие Grand Theft Auto и адаптациях собственных франшиз — например, сериала Stranger Things.