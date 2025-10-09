Netflix открыл доступ к своим видеоиграм на «умных» телевизорах — до этого они работали только на смартфонах

В качестве контроллера компания предлагает использовать телефон.Кадр из игры Lego Party. Источник: CNETСтриминговый сервис Netflix объявил, что адаптировал для смарт-телевизоров несколько видеоигр — Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Lego Party. Все они рассчитаны на нескольких участников.Пока игры поддерживают только модели «умных» телевизоров от Samsung, Sony, LG, TCL, Vizio, а также сервисы Google Chromecast, Roku и другие. Запустить их можно через ТВ-приложение Netflix.Для управления персонажами можно использовать смартфон на iOS или Android. Для подключения нужно нужно установить приложение Netflix Game Controller и отсканировать QR-код.Netflix развивает игровое направление с 2021 года. Сервис начал с мобильных продуктов, а с 2023 года стал тестировать версии для браузеров и смарт-телевизоров в ограниченном режиме.В начале октября 2025 года гендиректор Netflix Грег Питерс объявил на конференции Bloomberg Screentime, что компания сфокусируется на четырёх направлениях игр — детских, коллективных «для вечеринок», «популярных» тайтлах наподобие Grand Theft Auto и адаптациях собственных франшиз — например, сериала Stranger Things.#новости