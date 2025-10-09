Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
Сервисы

Netflix открыл доступ к своим видеоиграм на «умных» телевизорах — до этого они работали только на смартфонах

В качестве контроллера компания предлагает использовать телефон.

Кадр из игры Lego Party. Источник: CNET
Кадр из игры Lego Party. Источник: CNET
  • Стриминговый сервис Netflix объявил, что адаптировал для смарт-телевизоров несколько видеоигр — Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Lego Party. Все они рассчитаны на нескольких участников.
  • Пока игры поддерживают только модели «умных» телевизоров от Samsung, Sony, LG, TCL, Vizio, а также сервисы Google Chromecast, Roku и другие. Запустить их можно через ТВ-приложение Netflix.
  • Для управления персонажами можно использовать смартфон на iOS или Android. Для подключения нужно нужно установить приложение Netflix Game Controller и отсканировать QR-код.
  • Netflix развивает игровое направление с 2021 года. Сервис начал с мобильных продуктов, а с 2023 года стал тестировать версии для браузеров и смарт-телевизоров в ограниченном режиме.

  • В начале октября 2025 года гендиректор Netflix Грег Питерс объявил на конференции Bloomberg Screentime, что компания сфокусируется на четырёх направлениях игр — детских, коллективных «для вечеринок», «популярных» тайтлах наподобие Grand Theft Auto и адаптациях собственных франшиз — например, сериала Stranger Things.

#новости

5 комментариев